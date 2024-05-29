❤️メルセデスベンツの純正キーホルダー❤️

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商品詳細
カラー···レッドメルセデスベンツの純正キーホルダーです未使用品です。箱付きサイズ縦7.5㎝✖️横4㎝(金属パーツを除く)素材牛革、亜鉛合金、ロジウムメッキ、カーボンカーボンの上にスリーポインテッドがデザインされたキーリングです！レザーに施されたステッチが中央のエンブレムをより一層引き立てます！⚠️喫煙者もペットもおりません⚠️自宅保管の為、些細な事を気にされる方や神経質な方はご遠慮下さい⚠️ご購入後のキャンセルや返品もご遠慮下さい
http://narcologia.ru/goods/approximate80420.html
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