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RED MAN レッドマン　イーグルヘッドフェザー
商品番号 G91697928403
商品名

RED MAN レッドマン　イーグルヘッドフェザー
ブランド名 インディアンジュエリー
特別価格 税込 12,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質···シルバー20年くらい前に購入したレッドマンのイーグルヘッドフェザーです。状態は画像でご確認下さい。#インディアンジュエリー#redman
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