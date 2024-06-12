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商品詳細
OriginalTamagotchiFRGMTEDITION新品未開封藤原ヒロシ氏が主宰するFragment(フラグメント)とバンダイ「Tamagotchi(たまごっち)」のコラボアイテムが登場。ベースとなっているのは以前まで欧米のみで販売されていたOriginalTamagotchi(オリジナルたまごっち)。フラグメント仕様のたまごっちは、マットブラックのボディに、フラグメントのアイコンであるサンダーロゴが落とし込まれ、液晶には「FRGMT」の文字が浮かび上がるようになっている。また、パッケージも本体のデザインに合わせたスペシャルエディションだ。#バンダイ#たまごっち#フラグメント#藤原ヒロシ
http://narcologia.ru/goods/parenthesis526844.html
http://narcologia.ru/goods/preference849038.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle939166.html
たまごっち フラグメント 藤原ヒロシ
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