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たまごっち　フラグメント　藤原ヒロシ
商品番号 L85925267166
商品名

たまごっち　フラグメント　藤原ヒロシ
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 3,003 円
在庫状況 あり

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商品詳細

OriginalTamagotchiFRGMTEDITION新品未開封藤原ヒロシ氏が主宰するFragment(フラグメント)とバンダイ「Tamagotchi(たまごっち)」のコラボアイテムが登場。ベースとなっているのは以前まで欧米のみで販売されていたOriginalTamagotchi(オリジナルたまごっち)。フラグメント仕様のたまごっちは、マットブラックのボディに、フラグメントのアイコンであるサンダーロゴが落とし込まれ、液晶には「FRGMT」の文字が浮かび上がるようになっている。また、パッケージも本体のデザインに合わせたスペシャルエディションだ。#バンダイ#たまごっち#フラグメント#藤原ヒロシ
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