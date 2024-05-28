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ドルチェ\u0026ガッバーナ　ジャケット　フェイクファー
商品番号 G32348849811
商品名

ドルチェ\u0026ガッバーナ　ジャケット　フェイクファー
ブランド名 ドルチェアンドガッバーナ
特別価格 税込 35,815 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ドルチェ\u0026ガッバーナのフェイクファージャケットになります。都内のドルチェ\u0026ガッバーナのお店で購入いたしました。サイズ50。(XLぐらいかなと思います)XLぐらいですが大きめなので2XLぐらいのイメージです。着用回数10回ほど。毎回シーズンが終わるたびにクリーニングに出していたので綺麗です。フェイクファー。定価60万円ほどしました。中古品になりますので気にされる方はお控え下さい。NC、NRでお願いします。発送時、小さく畳んで発送いたします。#ドルガバ#DOLCE\u0026GABBANA#ドルチェアンドガッバーナ
http://narcologia.ru/goods/parenthesis804644.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild521452.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei245571.html
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