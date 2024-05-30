美品ルイヴィトンボネ・ヘルシンキ ダミエロゴレザーパッチ ニット

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商品詳細
数ある商品の中、ご覧いただきありがとうございます。毎日発送を心掛けます‼︎◇ブランド名◇LOUISVUITTONルイヴィトンボネ・ヘルシンキダミエカシミヤ100％ロゴレザーパッチニットキャップ◇素材◇カシミヤ100%◇カラー◇ダミエ◇商品の状態◇1.2回の使用の美品です。クローゼット保管保存袋、箱無し特に目立った傷、汚れ等はございません。☆状態などご質問や、多少のお値下げも可能ですので、お気軽にコメントくださいませ(*^^*)
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