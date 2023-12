1952年 ヴィンテージ カレッジリング JOSTEN 10K 約14.5号

1952年代ビンテージ10金無垢ハーフジョンズHJ社製カレッジリング指輪14 ... 1952年代ビンテージ10金無垢ハーフジョンズHJ社製カレッジリング指輪14 ...



ご覧いただきありがとうございます。お値下げ等、お気軽にご相談ください!即購入OKです!商品:ニュートン高校1952年クラスリング(カレッジリング)ブランド:JOSTEN年号:1952年サイズ:約14.5号カラー:イエローゴールド材質:10Kゴールド重さ:4.7g商品説明:US製ヴィンテージカレッジリングになります。リングのトップにはシンボルのNと両サイドには年式を表す1952と数字が描かれています。リング内側には、JOSTEN10Kと刻印されております。状態:ヴィンテージ品のためキズやスレ等が見られます。年月を経たヴィンテージ品ならではの風合いとしてお楽しみください。詳細は写真をご確認ください。ご質問等ございましたらコメント欄からお気軽にお問い合わせ下さい。よろしくお願いいたします♪#カレッジリング#クラスリング#スクールリング#ヴィンテージリング#アンティークリング#ジャスティン#ジャスティンズ#JOSTEN#JOSTENS