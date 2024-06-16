未使用 ADULT ORIENTED ROBES シアサッカー ダブルジャケット

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ご覧頂き、ありがとうごさいます。お手数でございますが、ご購入の前に必ずプロフィール欄をご覧下さい。[商品情報]ブランド：ADULTORIENTEDROBESアイテム名:TropicOfCapricornNavy色:ネイビーサイズ:5着丈:80cm肩幅:54cm身幅:67cm袖丈(肩山～袖口):67cm●コンディション【ランク説明】S:未使用品A:中古美品B:中古良品C:使用感、傷などD:破損ありランク：S●その他、注意事項：新品未使用です。サイドベントのしつけ糸も外しておりません。定価46200円で、流行り廃りなく着用可能です。代々木上原にあるレコードブティック兼レコードレーベル「AdultOrientedRecords」が、[SoundClothes]という新たなアプローチで製作するユニセックスクロージングブランド「AdultOrientedRobes」です。アーバンリサーチやエディフィス、ジャーナルスタンダードなど、数多のセレクトショップで取り扱われているブランドです。[SoundClothes]をテーマに80年代に確立した音楽ジャンル(AdultOrientedRock)を象徴するリラックスシルエットのジャケットです。春夏らしくシアサッカー生地で登場です。凸凹タッチのサラリとした感触で肌触りも良く、涼しくて快適な着心地です。フロント右ポケット下に、「AdultOrientedRobes」のロゴが刺繍されています。やや大きめのオーバーサイズシルエットが、AORらしいモダンなシルエットです。・ 写真は色合い、質感など出来る限り実物に近くなるよう努めておりますが、実物とは見え方が異なる場合がございます。\u2028・ 素人検品のため、小さいキズや汚れなど見落しがある場合がございます。\u2028・ 神経質な方はご購入をご遠慮いただきますようお願い致します。\u2028・ 以上のことをご理解いただいた上でのご購入をお願い致します。