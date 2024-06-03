シグネット モノグラム レター PHL 925 シルバー ヴィンテージ リング

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商品詳細
#スリーマショップ#REIZシグネットモノグラムレターPHL925シルバーヴィンテージリング銀指輪7gクラシックデザイン□商品詳細【素材】925シルバー【刻印】画像参照※画像がない場合は、刻印なし【サイズ】15.5号【重さ】7g【年代】2000年代【コンディション】特に目立つ傷や汚れはございません。※画像のアクセサリーケースやディスプレイ用品は含みません。材質...シルバー
http://narcologia.ru/goods/message771227.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei958871.html
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