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☆美品☆ 【プラダ】長札入れ カード入れ 黒 ブラック レザー メンズ ブランド
商品番号 V32358153541
商品名

☆美品☆ 【プラダ】長札入れ カード入れ 黒 ブラック レザー メンズ ブランド
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 1,908 円
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商品詳細

商品をご覧頂きありがとうございます^^こちらは人気のハイブランド「プラダ」のお札入れです☆もちろん正規品です！メンズとしておりますが、女性の方でもレディースとしてお使いいただけます。※モニターの設定などにより、写真と実物では色味が異なって見えることがございます。【ブランド】PRADA【色・柄】黒ブラック【サイズ】縦10cm,横12.5cm,厚さ1.5cm【付属品】なし【仕様】オープンポケットお札入れカード入れ※小銭入れはありません【商品状態】写真の通りです少し傷や汚れはありますが、全体的に美品に相当すると思います。使用に差し支えるような問題はありません。【その他情報】☆ペットは飼っておらず喫煙者もいませんのでご安心ください！
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