☆在庫処分 SERASAR FLAME ネックレスメンズ ボックス付属 156

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補足説明：SERASARFLAMEネックレスメンズレザーチョーカーペンダント付きネックレスの長さ似合う男性へのギフトジュエリーボックス付属156複数店舗で販売させて頂いておりますため、売り切れ次第終了となります。商品内容 ：スタイル：メンズブラックネックレスは、あなたの服を仕上げるのに理想的なアクセサリーです。編みこみの革のエレガントなデザインは間違いなく魅力的な外観を魅了します。ギフトのアイデア：革のチョーカーをプレゼントしませんか◆私たちはあなたのためにそれを簡単にします！メンズレザーネックレスと合わせて、特別なジュエリーボックスを差し上げます。プレゼントにも最適！本革:本革、つや消しステンレス鋼（防錆）、巧妙な安全ロック。メンズジュエリーには高品質の素材のみを使用していますペンダント：このメンズレザーチョーカーは長さ50cmで、黒いステンレススチールのチェーンペンダントが付いています。必要に応じて、取り外して別のトレーラーを取り付けることもできます品質：非常に簡単：メンズレザーネックレスに100％満足するか、お金を取り戻すことができます。今すぐ「ショッピングカートに追加」をクリックして、あなた自身またはあなたの愛する人を幸せにしてください！NecklaceMensChokerMensChainCrossStrandLeatherCordChainMensJewelryChainMensMensNecklaceVikingJewelryDogTagLeatherChokerMensLeatherCordLeatherCordChainMensChokerMensSilverMensStrandChainMensJewelryMensChristmasGiftManChainBlackLeatherColorMensLeatherCordMensJewelryLeatherCordNecklaceMensStainlessSteelChokerMensStrandPentagramNecklaceMensNecklaceRubberStrand