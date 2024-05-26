ロイヤルオーダー　リング

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商品詳細
カラー···パープル材質···シルバーパープルの石付き。横はひまわりの花模様。調べても出てこない廃盤、レアなリングです。悩みましたが、出品します。サイズ、10号。メンズと書きましたが、デザイン的にはレディースでいいと思います。nc.nrでお願いします。よろしくお願いします。
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