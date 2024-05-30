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donna karan new york イタリア製　セットアップ　ギミック
商品番号 B89085308356
商品名

donna karan new york イタリア製　セットアップ　ギミック
ブランド名 ダナキャランニューヨーク
特別価格 税込 5,328 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品説明】ダナキャランのデザインセットアップです。ジャケットにドローコードが付いた変わったデザインのアイテム。ドローコードによりシルエットを変えて着こなせる使用です。レーヨンウールの生地によりオチ感もありオーバーサイズも相まってカッコいいです。気になった方はぜひ！【商品情報】▶状態　USED　　状態ランク　C　＊＊USED商品につき多少の使用感などございますがまだまだご愛用していただけます。古着ということをご理解の上ご注文よろしくおねがいいたします。状態ランクS…新品、未使用品A…使用回数の感じられない商品B…使用感はあるが目立つダメージのない商品C…部分的にダメージや使用感の見受けられる商品D…ダメージや使用感が目立つ商品▶サイズジャケット　表記サイズ　40着丈　85cm身幅　57cm肩幅　53cm袖丈　57cmパンツ　表記サイズ　34ウエスト　42.5cm股上　36cm股下　71.5cm腿幅　33cm裾幅　24cm※すべて平置き採寸となっております。計測値の若干の誤差はご了承くださいませ。▶素材　レーヨン　ウールcommedesgarconspradaGANRYUyohjiyamamotopourhommetogaISSEYMIYAKEsacaiJohnLawrenceSullivanundercoversunseamybeautifullandletjwAndersonlittlebignamachekodeladaperverzeyokejiedaallegedairikukudossodukelephanttribalfabricsChristiandadatttmswhedmaynerfacetasmdriesvannottenanatomicashoopclothingdoubletbedj.wfordacoldwallsasquatchfabrix
http://narcologia.ru/goods/peroration717615.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless112259.html
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donna karan new york イタリア製　セットアップ　ギミック | CHASE powered by BASE

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