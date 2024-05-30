donna karan new york イタリア製　セットアップ　ギミック

【商品説明】ダナキャランのデザインセットアップです。ジャケットにドローコードが付いた変わったデザインのアイテム。ドローコードによりシルエットを変えて着こなせる使用です。レーヨンウールの生地によりオチ感もありオーバーサイズも相まってカッコいいです。気になった方はぜひ！【商品情報】▶状態 USED 状態ランク C ＊＊USED商品につき多少の使用感などございますがまだまだご愛用していただけます。古着ということをご理解の上ご注文よろしくおねがいいたします。状態ランクS…新品、未使用品A…使用回数の感じられない商品B…使用感はあるが目立つダメージのない商品C…部分的にダメージや使用感の見受けられる商品D…ダメージや使用感が目立つ商品▶サイズジャケット 表記サイズ 40着丈 85cm身幅 57cm肩幅 53cm袖丈 57cmパンツ 表記サイズ 34ウエスト 42.5cm股上 36cm股下 71.5cm腿幅 33cm裾幅 24cm※すべて平置き採寸となっております。計測値の若干の誤差はご了承くださいませ。▶素材 レーヨン ウールcommedesgarconspradaGANRYUyohjiyamamotopourhommetogaISSEYMIYAKEsacaiJohnLawrenceSullivanundercoversunseamybeautifullandletjwAndersonlittlebignamachekodeladaperverzeyokejiedaallegedairikukudossodukelephanttribalfabricsChristiandadatttmswhedmaynerfacetasmdriesvannottenanatomicashoopclothingdoubletbedj.wfordacoldwallsasquatchfabrix



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