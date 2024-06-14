【未使用】フレッドペリー　財布

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商品詳細
フレッドペリー FREDPERRYローレルリースレザージップアラウンドウォレット L2305カードポケット、コインケース紙幣は折り畳んで収納できます。チェーン付き、表面はロゴエンボス入り11㌢×9㌢ 厚み約1.5㌢カラー···ブラック箱付き、未使用外側ジップの可動部は僅かな塗装剥がれあり（内部確認によるものです。最後の画像参照）購入後箱のまま保管していました。自宅保管のため細かい部分はご了承の上ご購入下さい。不明点はご質問下さい。よろしくお願いします。
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