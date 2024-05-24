80s T-KIDS コンバットジャケット　ロンドン　ロカビリー

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素材...ウール80年代後半頃のT-KIDSのブルゾンになります。ロカビリー好きの方に人気のブランドですが、こちらの商品は、ヨーロッパのミリタリーテイストを取り入れた、ショート丈に肩パットの入ったコンバットジャケットになります。素材はウール92%ナイロン8%肩と袖にサテンのテープで、80年代のロンドン系の雰囲気で生産数も少ない希少な物です。サイズはフリーサイズ 平置き実測で着丈56センチ位 身幅56センチ位 肩幅50センチ位 袖丈61センチ位です。ダメージは右襟に5ミリほどのほつれ、左襟下のテープに薄く汚れがあります、画像にて確認願います。ショート丈ですので、スリムなレザーパンツやブラックデニムとのコーデでスッキリした感じで着こなして頂きたい一着です。小さなダメージはございますが、当時物としては、美品に近い感じの物ですので、稀少な物であることをご理解して下さる方のみ、ご検討をお願いいたします。