三味線道具/糸巻67g/糸締め3本セット6.5mm〜15mm長さ120mm材料6.5mm〜15mm長さ120mm中古品となります天然みたいですがよくわかりません画像ご確認下さいマンモス牙津軽三味線



三味線道具/糸巻67g/糸締め3本セット6.5mm〜15mm マンモス - 和楽器



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