美品クリーニング済ドルチェ＆ガッバーナD\u0026Gカシミア混トリコロール44ワッペンS

ご覧くださりありがとうございます。【ブランド】ドルチェ\u0026ガッバーナ【サイズ表記】44Sくらい【サイズ】身幅：48.5cm 着丈：61cm ゆき丈：94cm 【生地】カシミア50％ 綿30％ シルク20％ 別布 ウール35％ アクリル35％ ポリエステル30％【カラー】ネイビー×オレンジ×ホワイト外ポケットは2箇所【状態】クリーニング済ですが、たたみジワがみられますのでご了承ください。多少の着用感はあります。美品レベルだと思います。お品の特性上、少し毛羽立ちやスレ、わずかな色落ちがあるかもしれません。個人保管ですので経年変化はご理解ください。またご質問はお気軽にお声掛けください。柄・デザイン···その他素材···ニットジップ・ボタン···ボタン留めフード···フードなし季節感···春、秋、冬



美品クリーニング済ドルチェ＆ガッバーナD&Gカシミア混トリコロール44 ...



ドルチェ&ガッバーナ SPECIAL PIECE ゴートスキン ジャケット



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