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美品クリーニング済ドルチェ＆ガッバーナD\u0026Gカシミア混トリコロール44ワッペンS
商品番号 B21486539187
商品名

美品クリーニング済ドルチェ＆ガッバーナD\u0026Gカシミア混トリコロール44ワッペンS
ブランド名 ドルチェアンドガッバーナ
特別価格 税込 10,992 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧くださりありがとうございます。【ブランド】ドルチェ\u0026ガッバーナ【サイズ表記】44Sくらい【サイズ】身幅：48.5cm　着丈：61cm　ゆき丈：94cm　　【生地】カシミア50％　綿30％　シルク20％　別布　ウール35％　アクリル35％　ポリエステル30％【カラー】ネイビー×オレンジ×ホワイト外ポケットは2箇所【状態】クリーニング済ですが、たたみジワがみられますのでご了承ください。多少の着用感はあります。美品レベルだと思います。お品の特性上、少し毛羽立ちやスレ、わずかな色落ちがあるかもしれません。個人保管ですので経年変化はご理解ください。またご質問はお気軽にお声掛けください。柄・デザイン···その他素材···ニットジップ・ボタン···ボタン留めフード···フードなし季節感···春、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/stage755197.html
http://narcologia.ru/goods/unusable189374.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual134846.html

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