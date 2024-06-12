ヴィヴィアンウエストウッド 新品！ワックスシリーズ牛革ファスナーコンパクト財布

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大人気ヴィヴィアンウエストウッドのワックスシリーズの牛革のファスナータイプのコンパクト財布です。小銭入れ、カードケース、キーケース等にも使用できます。お色は茶系になります。レザーにワックスを含侵させ、剥くように磨きを入れ、ヴィンテージのような味わい深い仕上がりにしており、使い込むごとに風合いの変化をお楽しみいただけます。こちらの商品はネコポスでの発送となります。実寸 横10.５cm×縦7cm×まち2cm（素人採寸ですので若干の誤差はお許し下さい。）素材 牛革未使用の箱なしの新品ですが、目立ちませんが表面に押し傷がある部分があります、またワックス革製品に理解のある方のご購入をお待ちしております。表面の状態は写真でご確認下さい。スタイル（株）社製の正規品（本物）です。