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エムズコレクション ブルートパーズ 18号 シルバーリング
商品番号 W48900721724
商品名

エムズコレクション ブルートパーズ 18号 シルバーリング
ブランド名 エムズコレクション
特別価格 税込 2,016 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値下げをご希望の方がございましたので《10/22(日)23:59まで》10%値下げ中♪専用ではございませんので、どなたでも可（⚠日付が変わりましたら元の価格に戻ります）ご覧いただきありがとうございます！エムズコレクションのメンズ用シルバーリングサイズは『18号』です。中央の美しいブルートパーズがポイントです。本体は厚みとズッシリとしたサイズ感。ピタッと吸い付く感じです。宜しくお願い致します。付属品…無しM'sCollection本体カラー…シルバー装飾カラー...ブルー材質...シルバー
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