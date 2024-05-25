NEW ERA flower cap　刺繍　花柄

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カラー...ブラックNEWERAのフラワーキャップです。新品で購入後、シールのみはがしてそのまま保管していました。着用はしていません。ITEMDETAILSクラウン全体に花柄のモノグラム刺繍を施したシリーズ。シルエットはウォッシュ加工（軽いダメージ加工）を施した柔らかな被り心地が特徴の9TWENTY。アジャスタブル仕様でサイズ調整が可能です。メンズ、レディースともに着用可です。nickgear3DFlowerCap