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NEW ERA flower cap　刺繍　花柄
商品番号 T98426843268
商品名

NEW ERA flower cap　刺繍　花柄
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 1,813 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...ブラックNEWERAのフラワーキャップです。新品で購入後、シールのみはがしてそのまま保管していました。着用はしていません。ITEMDETAILSクラウン全体に花柄のモノグラム刺繍を施したシリーズ。シルエットはウォッシュ加工（軽いダメージ加工）を施した柔らかな被り心地が特徴の9TWENTY。アジャスタブル仕様でサイズ調整が可能です。メンズ、レディースともに着用可です。nickgear3DFlowerCap
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