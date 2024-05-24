銀杯　天　の刻印入り　木箱付き

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商品詳細
未使用で木箱に入った状態で長期保管していましたこの秋、天 を見上げながら天の文字入りの銀杯で杯を交わすのはいかがでしょうか天と言えば、ヒット映画 ET も昭和57年西暦1982年のこの年です記念銀杯 木箱付き天の刻印と裏に昭和57年10月の刻印があります昭和57年1982年 といえば洋画 ET東北新幹線上越新幹線開業ソニーが世界初のCDプレーヤー発売笑っていいとも放送開始森永製菓のおっとっと ヒット流行語 るんるん 逆噴射 ヒット曲 待つわ チャコの海岸物語昭和57年10月に思い出のある方、いかがでしょうか天銀銀杯木箱2主な素材...銀
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