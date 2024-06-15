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CHROME HEARTS クロムハーツ　スペードクロスレザーブレードネックレス
商品番号 C37647757559
商品名

CHROME HEARTS クロムハーツ　スペードクロスレザーブレードネックレス
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 35,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品名　CHROMEHEARTSクロムハーツ　スペードクロス　レザーブレード　ネックレスこちらの商品インボイスは当方の出品を見て頂けたら分かりますがクロムハーツのキーリングと一緒に購入してしまったため売却時にキーリングの方にお渡ししてしまったためありません。　ですがCHROMEHEARTSの正規店で購入してますのでご安心ください。付属品正規の革袋と探してありましたらショップ袋もお付けします。あとこちら商品はすり替え防止の為返品は受け付けておりませんので納得いくまでコメントください。新品ではないですので神経質な方は購入お断りします。その他ありましたらコメントください。
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