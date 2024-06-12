フライングホース 長財布 コードバン 馬革 ホースハイド ホースレザーウォレット

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即購入OK、フォロー割あり、詳しくはプロフのご確認をお願いします#poppoリスト【付属品】画像参照【状態】USED品【サイズ】19x9.5xマチ1.7【素材】馬革レザー本革【カラー】ブラック、黒、画像参照、素人採寸に付き誤差はご了承下さい。こちらFLYINGHORSECORDOVANフライングホースコードバン長財布ロングウォレットです。画像の様な状態で通常着用範囲内の使用感ありますが特に支障あるような汚れやダメージはありませんので上記状態を気にされない方でしたら今後も問題なく普通に活用して頂けます。✅オイルシェルコードバン\u0026ベジタブルタンニン鞣しの鈍い光沢ある漆黒カラー✅定形外を含む最安値発送です小物、バッグ、ブランドバッグ、ヴィンテージバッグ、90s90年代をはじめ、ゆるダボやビッグサイズなどレイヤードスタイル#古着男子#古着女子にオススメなtシャツや長袖シャツをメインにメンズからレディースまでジャンル問わず揃えております古着、used中心になりますので完璧を求める方、神経質な方の購入はご遠慮下さい。（80s80年代90s90年代の商品も多い為）また、写真や説明文は最善の努力を致しますが分かりにくい所や気になる所はお気軽にお問い合わせ下さい。シェルコードバン財布コードバン財布レザー財布本革財布メンズ紳士ホースレザー財布馬革財布オールデンAlden