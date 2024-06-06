ジルコニアクロス テラヘルツ鉱石ネックレス キラキラ s925 大人気 流行り

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商品詳細
《お客様感謝セール中》【希望価格7280円→6480円】【KIRAKIRALuxuryネックレス】《メンズ\u0026レディース》とにかくキラキラを追求したネックレスペンダントトップには小振りでシンプルなジルコニアクロス。ジルコニアが上品に輝きます。チェーン長さ=34〜65cmの中からご希望のサイズペンダントトップサイズ=縦1.8cm横1.34cm厚み2.8mmバチカンサイズ縦6.8mm横2.8mmホール3mmテラヘルツ4mm玉【素材】高純度テラヘルツ鉱石 ミラーカットジルコニアクロスシルバー925ボタン式金具=真鍮(プラチナコーティング)耐摩耗性や耐食性に優れています。汗、水に強いので安心です。【防水コートワイヤー使用】仕様=ボタン式 強力なので、外れません。ご安心下さい(^^)【健康に良い】「1秒間に1兆回振動する周波数」を放っている為、凝りや血液の流れの改善を促してくれる鉱石だといわれています。テラヘルツ波といわれる赤外線以上に波長が大きい長い周波数を放ち、体の芯まで作用するとして身体に良い影響をもたらすといわれています。健康アクセサリーとしても注目を集めています。キラキラゴージャスなネックレスです。スタイルはシンプルなのでパーティー、ブライダルなど様々なシーンでのファッション、コーデに合わせやすく、ルームウェアでも合い、テラヘルツは血行促進効果がある為、健康にも良く常に身につけるのをオススメします。#キラキラ#テラヘルツ#メンズネックレス#健康#流行り#セール#シルバー925#血行促進#HIPHOP#ママアクセサリー#レディースネックレス#韓国ファッション#テラヘルツ鉱石#チョーカー#海外ファッション#お洒落
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