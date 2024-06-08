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【CROCODILE】クロコダイル・キーケース
商品番号 C60479131018
商品名

【CROCODILE】クロコダイル・キーケース
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 3,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【CROCODILE】クロコダイル・キーケース　5連キーケース［新品・未使用］●カラー...ブラック●サイズ…約10cm×約5.5cm※新品、未使用ですが写真12大切に保管してましたが少し変色しております。ご確認ください。※自宅保管ですので神経質な方やお店と同じものをお求めの方は申し訳ありませんがご遠慮ください。#クロコダイル革#ワニ#鰐#キーケース#三つ折り#エナメル
http://narcologia.ru/goods/choice797385.html
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