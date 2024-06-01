新品未使用タグ付き　ヴィヴィアンウエストウッド　ニット帽

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viviennewestwoodヴィヴィアンウエストウッドイタリア製刺繍ニットキャップ新品未使用タグありのまま保管しておりました。現在では販売していないモデルのため、希少価値あります。メンズとしていますが、女性でもかっこいいかと思います。写真のviviennewestwoodの袋（厚紙の箱袋）にて保管していましたが、箱袋は保管による劣化、破れがありますので、帽子のみ発送します。帽子は綺麗な状態です。もし箱袋が必要の方はコメント記載お願いします。タグは少し折れています。ニットなので伸縮性があり、フリーサイズです。平置きの状態でおよそ横25cm、縦18cmです。自宅保管していた物、素人検品に理解の上ご購入お願いいたします商品すり替え防止のため、返品はお受けできません。ご理解ご了承の上ご購入ください。お値下げしましたが、希望価格によっては少しならお値引き対応可能です。コメントに希望価格お願いします。viviennewestwoodヴィヴィアンウエストウッドニットキャップニット帽カラー···ブラック