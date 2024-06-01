ポーター　カードケース　迷彩

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素材···ナイロンカラー···グリーン数あるアイテムの中からご覧いただき誠に有難う御座います。使う機会が無く出品いたしました。防水にもなっていてコンパクトで手に馴染む感じで使いやすいケースになります。宜しくお願いいたします。