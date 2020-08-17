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★HARRY WINSTON★ ワンバゲット バンドリング 指輪 Pt950
商品番号 Q32688564381
商品名

★HARRY WINSTON★ ワンバゲット バンドリング 指輪 Pt950
ブランド名 ハリーウインストン
特別価格 税込 43,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ハリーウィンストン　バゲットカット　ダイヤリング　マリッジリング　プラチナ　定価84万★ご購入・コメント前には必ずプロフィールをお読みください。また、ご質問についてもできる限り一度にまとめてコメントいただきますようご協力お願いします★ハリーウィンストンのバゲットカット・バンドリングです☆↓↓公式↓↓クラシック・ダイヤモンド・バンドリングワンバゲット・バンドリング型番WBDPBGBZS20定価836,000円～〇商品状態新品仕上げをさせていただきましたので、新品同様とお考えいただいて大丈夫です。〇サイズ23号サイズ変更(何号でも可)もこちらで対応させていただきますのでご相談ください。〇素材プラチナ950〇付属品箱（外箱・内箱）〇購入先ブランド正規店、又はAACD日本流通自主管理協会ATF全国質屋ブランド品協会認定の古物市場です。100％正規品になりますのでご安心ください。#mioBR_HARRYWINSTON↑同じブランドの商品を他に見る#mioBR_結婚指輪↑同じカテゴリーの商品を見る#31645AEO材質···プラチナカラー···シルバー装飾···ダイヤモンド
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