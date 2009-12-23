FREEWHEELERS/フリーホイーラーズ “SHELTER CAP”

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商品詳細
FREEWHEELERSのシェルターキャップです。太畝のコットンコーデュロイ素材の雰囲気のあるキャップです。短く角度のついたツバが被るといい雰囲気です。今では作っていないモデルですのでこの機会にいかがでしょうか？サイズはFREEで実測は61cmです。若干の誤差はご了承下さい。やや色抜けも見られますがいい味が出ていると思います。特に傷や破れはありませんがあくまで中古品ですのでその点にご理解いただきご購入をお願い致します。#freewheelers#フリーホイーラーズ#シェルターキャップ#ワークキャップ
http://narcologia.ru/goods/hesitantly194784.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome980243.html
http://narcologia.ru/goods/traverse112226.html
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