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FREEWHEELERS/フリーホイーラーズ “SHELTER CAP”
商品番号 K57719121754
商品名

FREEWHEELERS/フリーホイーラーズ “SHELTER CAP”
ブランド名 フリーホイーラーズ
特別価格 税込 2,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FREEWHEELERSのシェルターキャップです。太畝のコットンコーデュロイ素材の雰囲気のあるキャップです。短く角度のついたツバが被るといい雰囲気です。今では作っていないモデルですのでこの機会にいかがでしょうか？サイズはFREEで実測は61cmです。若干の誤差はご了承下さい。やや色抜けも見られますがいい味が出ていると思います。特に傷や破れはありませんがあくまで中古品ですのでその点にご理解いただきご購入をお願い致します。#freewheelers#フリーホイーラーズ#シェルターキャップ#ワークキャップ
http://narcologia.ru/goods/hesitantly194784.html
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