- ホーム
- >
- メンズ
- >
- ジャケット/アウター
- >
- ブルゾン
- >
- レア メキシコ製 ○カーハート ダックジャケット ブラウン メンズ2XL
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
○ブランドcarhhartカーハート○アイテムダックジャケットアウターキルティング裏地メキシコ製90s○サイズメンズXL程(US表記L)○実寸（※素人採寸ですので誤差はございます。)肩幅 約58cm身幅 約68cm着丈 約77cm袖丈 約60cm○カラーブラウン○商品状態古着《USED》汚れ、ダメージありチャック下ハマりにくい大きな傷のない良品◆クリーニング済○配送方法送料無料メルカリ便にての匿名発送ご購入より1～2日以内のご対応◎フォロー割引しております♪ご希望の方はご購入前にコメントでお知らせ下さい！！☆2000円～(200円引き)☆10000円～(300円引き)☆15000円～(500円引き)------------------------------------------------●ご購入にあたってのご注意はじめまして。古着shop『QUI』へようこそ♪当店90sヴィンテージ古着を中心に出品しております！＊古着、ヴィンテージ商品を扱っておりますので、古着にご理解のない方、新品同様のものお求めの場合はご購入お控えお願いします。＊必ず実寸でのサイズ確認お願いします。＊コメントなし即購入OK◎------------------------------------------------○商品一覧↓#古着shop_qui
http://narcologia.ru/goods/interconnect484570.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome118643.html
http://narcologia.ru/goods/moped972568.html
レア メキシコ製 古着○カーハート ダックジャケット ブラウン メンズ ...
レア〇メキシコ製90s《カーハート》ダックジャケット/ブラウン/メンズ2XL-
レア メキシコ製 古着○カーハート ダックジャケット ブラウン メンズ ...
レア〇メキシコ製90s《カーハート》ダックジャケット/ブラウン/メンズ ...
レア〇メキシコ製90s《カーハート》ダックジャケット/ブラウン/メンズ ...
レア〇メキシコ製90s《カーハート》ダックジャケット/ブラウン/メンズ ...
レア〇メキシコ製90s《カーハート》ダックジャケット/ブラウン/メンズ ...
レア メキシコ製 古着○カーハート ダックジャケット ブラウン メンズ ...
90s USA古着○カーハート ダックジャケット キャメル メンズ2XL-
1点物XL☆メキシコ製90s】カーハート ダックジャケット ブラウン-
希少モデル3XL☆メキシコ製90s】カーハート ダックジャケット ブラウン ...
レア メキシコ製 古着○カーハート ダックジャケット ブラウン メンズ2XL-
進化版 古着 90s ダックジャケット 90s カーハート ダックジャケット ...
http://narcologia.ru/goods/interconnect484570.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome118643.html
http://narcologia.ru/goods/moped972568.html
レア メキシコ製 古着○カーハート ダックジャケット ブラウン メンズ ...
レア〇メキシコ製90s《カーハート》ダックジャケット/ブラウン/メンズ2XL-
レア メキシコ製 古着○カーハート ダックジャケット ブラウン メンズ ...
レア〇メキシコ製90s《カーハート》ダックジャケット/ブラウン/メンズ ...
レア〇メキシコ製90s《カーハート》ダックジャケット/ブラウン/メンズ ...
レア〇メキシコ製90s《カーハート》ダックジャケット/ブラウン/メンズ ...
レア〇メキシコ製90s《カーハート》ダックジャケット/ブラウン/メンズ ...
レア メキシコ製 古着○カーハート ダックジャケット ブラウン メンズ ...
90s USA古着○カーハート ダックジャケット キャメル メンズ2XL-
1点物XL☆メキシコ製90s】カーハート ダックジャケット ブラウン-
希少モデル3XL☆メキシコ製90s】カーハート ダックジャケット ブラウン ...
レア メキシコ製 古着○カーハート ダックジャケット ブラウン メンズ2XL-
進化版 古着 90s ダックジャケット 90s カーハート ダックジャケット ...