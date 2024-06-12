レア メキシコ製 ○カーハート ダックジャケット ブラウン メンズ2XL

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○ブランドcarhhartカーハート○アイテムダックジャケットアウターキルティング裏地メキシコ製90s○サイズメンズXL程(US表記L)○実寸（※素人採寸ですので誤差はございます。)肩幅 約58cm身幅 約68cm着丈 約77cm袖丈 約60cm○カラーブラウン○商品状態古着《USED》汚れ、ダメージありチャック下ハマりにくい大きな傷のない良品◆クリーニング済○配送方法送料無料メルカリ便にての匿名発送ご購入より1～2日以内のご対応◎フォロー割引しております♪ご希望の方はご購入前にコメントでお知らせ下さい！！☆2000円～(200円引き)☆10000円～(300円引き)☆15000円～(500円引き)------------------------------------------------●ご購入にあたってのご注意はじめまして。古着shop『QUI』へようこそ♪当店90sヴィンテージ古着を中心に出品しております！＊古着、ヴィンテージ商品を扱っておりますので、古着にご理解のない方、新品同様のものお求めの場合はご購入お控えお願いします。＊必ず実寸でのサイズ確認お願いします。＊コメントなし即購入OK◎------------------------------------------------○商品一覧↓#古着shop_qui