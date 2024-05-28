THOM BROWNE トムブラウン ブルゾン 4-BAR ジャケット 2

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トムブラウンのブルゾンになります。 2018〜2020シーズンのものだったと思います。ネイビー地にゴールドのチャックが生えるデザインで、背中のフォーバーラインもシックでとてもかっこいいです。着用に際しても、裏地がメッシュになっているのでとても使いやすいかつ、手入れが楽です。青山店購入になります。ゴールデンサイズの2が出回ることはあまりないと思うので、この機会に是非ご検討ください。カラー：ネイビーサイズ：2肩幅50cm着丈60cm身幅55cm袖丈65cm付属品：無し購入定価：20万円程度THOMBROWNEトムブラウンアウタージャケットブルゾンMA1