THOM BROWNE トムブラウン ブルゾン 4-BAR ジャケット 2

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商品詳細
トムブラウンのブルゾンになります。 2018〜2020シーズンのものだったと思います。ネイビー地にゴールドのチャックが生えるデザインで、背中のフォーバーラインもシックでとてもかっこいいです。着用に際しても、裏地がメッシュになっているのでとても使いやすいかつ、手入れが楽です。青山店購入になります。ゴールデンサイズの2が出回ることはあまりないと思うので、この機会に是非ご検討ください。カラー：ネイビーサイズ：2肩幅50cm着丈60cm身幅55cm袖丈65cm付属品：無し購入定価：20万円程度THOMBROWNEトムブラウンアウタージャケットブルゾンMA1
http://narcologia.ru/goods/mobilehome901643.html
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