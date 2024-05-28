

YSL イヴサンローラン ロゴネックレス チェーン 希少 YSL イヴサンローラン ロゴネックレス チェーン 希少



YSL イヴサンローラン ロゴネックレス チェーン 希少 YSL イヴサンローラン ロゴネックレス チェーン 希少



YSL イヴサンローラン ロゴネックレス チェーン 希少 YSL イヴサンローラン ロゴネックレス チェーン 希少



YSL イヴサンローラン ロゴネックレス チェーン 希少 YSL イヴサンローラン ロゴネックレス チェーン 希少



YSL イヴサンローラン ロゴネックレス チェーン 希少 YSL イヴサンローラン ロゴネックレス チェーン 希少



YSL イヴサンローラン ロゴネックレス チェーン 希少 YSL イヴサンローラン ロゴネックレス チェーン 希少



YSL イヴサンローラン ロゴネックレス チェーン 希少 YSL イヴサンローラン ロゴネックレス チェーン 希少



YSL イヴサンローラン ロゴネックレス チェーン 希少 YSL イヴサンローラン ロゴネックレス チェーン 希少



YSL イヴサンローラン ロゴネックレス チェーン 希少 YSL イヴサンローラン ロゴネックレス チェーン 希少



YSL イヴサンローラン ロゴネックレス チェーン 希少 YSL イヴサンローラン ロゴネックレス チェーン 希少



YSL イヴサンローラン ロゴネックレス チェーン 希少 YSL イヴサンローラン ロゴネックレス チェーン 希少



YSL イヴサンローラン ロゴネックレス チェーン 希少 YSL イヴサンローラン ロゴネックレス チェーン 希少



YSL イヴサンローラン ロゴネックレス チェーン 希少 YSL イヴサンローラン ロゴネックレス チェーン 希少



YSL イヴサンローラン ロゴネックレス チェーン 希少 YSL イヴサンローラン ロゴネックレス チェーン 希少



YSL イヴサンローラン ロゴネックレス チェーン 希少 YSL イヴサンローラン ロゴネックレス チェーン 希少

【商品名】YvesSaintLaurentロゴネックレス小ぶりで主張し過ぎないデザインなので、どんな服装にも合わせやすいです。 ゴールドカラーがゴージャスな印象を与えてくれます(*^^*)【付属品】・イヴ・サンローランロゴチャーム・社外品の高級ステンレスチェーン50cm2mm幅でメンズ向けのデザインとなりますが女性の方でも問題なく付けて頂けます。チェーンは社外品ですが、医療でも使われている、安心、安全な購入ステンレスチェーンで錆にも強いので末永くご利用頂けます。オークションに出品されていたブランドショップで購入しました。