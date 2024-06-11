NIKE（ナイキ）AIR MAX 720（エアーマックス720）ホワイト26.5

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商品詳細
Nike（ナイキ）AirMax720（エアーマックス720）White/White-MtlcPlatinumホワイト色型番：AO2924-100服の系統が変わった為、出品致します。2年ほど前に購入し、1ヶ月（10回）ほど履き、シューズクロークの中にて保管しておりました。よろしくお願い致します。
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