IL BISONTE(イルビゾンテ) 長財布 ジップアラウンド

カラー···ブラウン財布形···長財布素材···本革●約2年ほど使用。多少細かい傷はありますが、目立つ汚れ・擦れなどはありません。専用の袋をつけます。●サイズ：縦幅10cm横幅18cmマチ2.5cm●ラウンドジップで大きく開くアウトポケットが特徴的なロングウォレット。内側にはさらにジップポケットがあり機能的です。片面には2列に並ぶカードケースやポケットもついているので、大容量に対応します。●定価55,000円



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