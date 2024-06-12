VINTAGE ヴィンテージ シルバー925 ドッグタグネックレス/エスカルゴ ...

アメリカで買い付けたシルバー925ドッグタグネックレスです。全体的に多少の褪色・小傷・留め具に歪みがございますが、ヴィンテージの雰囲気としてご理解ください。着用に支障があるダメージはございません。ヴィンテージ品にご理解のない方、神経質な方はご遠慮ください。サイズ全長46.5㎝（チェーンのみ）素材・年代不明（シルバー925の刻印はございますが、当方真贋を完璧に見極めることができないので自己責任でお願いします。）シンプルな無地のシルバー925ドッグタグネックレスです。エスカルゴチェーンネックレスが使われているのもポイント。この機会にいかがでしょうか⁇



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