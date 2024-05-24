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47製 カーハート Carhartt コラボ ボストンレッドソックス キャップ
商品番号 N32114931371
商品名

47製 カーハート Carhartt コラボ ボストンレッドソックス キャップ
ブランド名 フォーティーセブンブランド
特別価格 税込 1,818 円
在庫状況 あり

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商品詳細

室内開封時着用のみの、ほぼ未使用品になります。サイズ調整可能な為男性(メンズ)、女性(レディース)問わず着用出来る帽子です。MLB(メジャーリーグ)のチームロゴを刺繍したアイテムです。こちらのモデルワークウェアの雄カーハートとのコラボモデルになります。カーハートのダック(DUCK)地をベースに使用し、バックにカーハートのロゴパッチが付いております。★サイズFREE(調整可)★色ネイビー
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