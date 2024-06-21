ポールスミス キーリング Paul Smith 正規品

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商品詳細
ポール・スミスの幸運のシンボルでもある、ラビットモチーフをポイントにしたキーリング。シグネチャーストライプである「マルチストライプ」と本体をラビット型に切り抜き、それぞれを寄せ木細工にようにぴったりとはめ込んだ、繊細なクラフトテクニックが魅力的なアイテムです。素材には美しい表面感と上品な光沢感を帯びたレザーを使用し、素材を活かしシンプルですっきりとした仕立てによりラビットをより際立たせます。■サイズ全長12.0cm トップ（縦×横）6.3×4.6cm■素材牛革
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