ビンテージ60s TOWNCRAFTタウンクラフトキルティングジャケットS36.

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◎この他のジャケット、コート↓↓↓#にゃーにゃjacket●商品説明希少レアvintageヴィンテージビンテージ60s60年代JCPENNEYTOWNCRAFTタウンクラフトキルティングジャケットブルゾンジップはSERVAL社。お探しの方是非！●状態全体的に糸引け数カ所あり。右袖先のリブに2㎜程度のダメージあり。袖、肩周り、胸元、ポケット周辺、裾、背中に薄汚れ数カ所あり。裏地全体的に薄汚れあり。usedですので多少の使用感はありますが、古着特有のいい味、こなれ感も出ています！※あくまで古着となりますので小さな汚れがある場合がございます。古着慣れしていない方完璧を求めるお客様は購入をご遠慮くださいませ●カラーセージグリーン緑●表記サイズL着丈(首下中心付け根から裾下）61身幅(脇下から脇下）62肩幅(肩から肩を直線で）50袖丈(肩から袖先）57.5身長、体重等によるサイズ感の質問には個人差ございます為お答えしておりません。実寸サイズ載せてますのでそちらで必ず確認お願いいたします⚠︎採寸を載せておきますので普段お使いのお洋服と比較していただけれはイメージしやすいと思います◡̈早い者勝ちですので気に入っていただけましたら売り切れ前にお早めのご検討お願いいたします！◎この他のジャケット、コート↓↓↓#にゃーにゃjacket他の出品はこちら☆↓↓↓#古着屋にゃーにゃまとめ買いがお得です！是非ご覧ください☆S36-8-VJ2-239