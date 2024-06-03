SPARKING DUGOUT PICCOLO PEARL NECKLACE

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スパーキングダグアウト別注パールチェーンネックレス2年前に別注で売られて即完売した限定商品袋付き、ネコポスで当日発送可合計で20回程着けてます。あくまで中古商品と理解した上でご購入お願いしますm(__)m通常のコレクションにはない独特の雰囲気を漂わせるカラーリングが特徴的な仕上がり。パールには珍しいポテトパールと呼ばれる歪な形のものを採用。全てのパールは一つ一つ形や輝きも異なるカラー···グリーン装飾···パール購入時の金額¥19,800(税込)SPARKINGXDUGOUTPICCOLOPOTATOPEARLNECKLACE