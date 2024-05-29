Skさん専　本物　最高級　グッチ　メンズ ブルゾン　ジャンバー　イタリヤ

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150000⇒39800売り切り大幅値引きグッチ GUCCIスタンドカラーメンズブルゾン ジャンバー イタリヤ製高島屋品質 サイズは写真参照願います材質は素人から見てベルベットだと思いますベロア？（画像参照）綿80％で肌にとてもやさしくかなりソフトですまた暖かい素材です試着のみで箪笥に収納していました使用感は全くありませんが新品ではありませんので予めご了承くださいラベルも見て下さい 折り目があります発送は写真にあるジャケットのみです その他は一切ございませんまた購入した時の袋はございませんリサイクルの梱包材で発送です予めご了承ください