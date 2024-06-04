ジャンポールゴルチエ　キーケース　Jean Paul GAULTIER

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商品詳細
ジャンポールゴルチエのシルバードラゴンがデザインされたキーケースです。ほとんど使用しておりませんが多少のスレが見受けられます。金具部分はサビやキズなどなく綺麗な状態です。外箱は付属しておりません。商品の状態は画像からご判断をお願いいたします。
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