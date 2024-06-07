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SILVERレインボームーンストーンシルバートップ　純銀ペンダントトップ　sリ2
商品番号 J38947171833
商品名

SILVERレインボームーンストーンシルバートップ　純銀ペンダントトップ　sリ2
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 1,677 円
在庫状況 あり

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商品詳細

御覧頂きありがとうございます。即購入OK!商品番号　　228IFB-7-sリュ2#獅子丸ストーン#獅子丸トップ#獅子丸ムーンストーン素材　シルバー925、ストーン　7mmX9mm刻印ありハンドメイドですので、細かい傷がある場合もございます。写真は出品個体ですのでご確認下さい。当方が販売してるシルバー925は、銀専門の工房より直接買い付けておりますので、本物のスターリングシルバー(シルバー925)になります。ご安心ください。ローズクォーツ　ムーンストーンシルバー925ネックレス　ペンダントトップ　ヘッド　パワーストーン
http://narcologia.ru/goods/sci-fi249647.html
http://narcologia.ru/goods/browse857291.html
http://narcologia.ru/goods/composite223254.html

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