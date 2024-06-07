SILVERレインボームーンストーンシルバートップ　純銀ペンダントトップ　sリ2

御覧頂きありがとうございます。即購入OK!商品番号 228IFB-7-sリュ2#獅子丸ストーン#獅子丸トップ#獅子丸ムーンストーン素材 シルバー925、ストーン 7mmX9mm刻印ありハンドメイドですので、細かい傷がある場合もございます。写真は出品個体ですのでご確認下さい。当方が販売してるシルバー925は、銀専門の工房より直接買い付けておりますので、本物のスターリングシルバー(シルバー925)になります。ご安心ください。ローズクォーツ ムーンストーンシルバー925ネックレス ペンダントトップ ヘッド パワーストーン



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