SILVERレインボームーンストーンシルバートップ　純銀ペンダントトップ　sリ2

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商品詳細
御覧頂きありがとうございます。即購入OK!商品番号 228IFB-7-sリュ2#獅子丸ストーン#獅子丸トップ#獅子丸ムーンストーン素材 シルバー925、ストーン 7mmX9mm刻印ありハンドメイドですので、細かい傷がある場合もございます。写真は出品個体ですのでご確認下さい。当方が販売してるシルバー925は、銀専門の工房より直接買い付けておりますので、本物のスターリングシルバー(シルバー925)になります。ご安心ください。ローズクォーツ ムーンストーンシルバー925ネックレス ペンダントトップ ヘッド パワーストーン
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