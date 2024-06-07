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商品詳細
PRADAのラウンドジップ長財布です。阪急メンズ東京にて購入しました。5年ほど使用しましたが、買い替えのため出品します。裏面のレザーに若干癖がついているのと、角スレ等の使用感がありますが、大きなダメージはありません。◾️サイズ横20cm×縦10cm×厚み2.3cm◾️素材サフィアーノレザー◾️カラーNERO（ブラック）◾️仕様カード入れ×12 ポケット×3内側ファスナー小銭入れ×1札入れ×3◾️付属品箱、ギャランティカード、紙タグ撮影状況・モニター環境等により実際と色合いが若干異なる場合がございます。あくまで個人保管していたものなので、中古品にご理解ある方のみ購入をお願いします。トラブル防止のため、気になることがあれば事前にご連絡ください。柄・デザイン···無地カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革
http://narcologia.ru/goods/message278227.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox705339.html
http://narcologia.ru/goods/rouge340610.html
PRADA プラダ ラウンドジップ長財布
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