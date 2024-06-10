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Steam Deck 512GB
商品番号 B75713450378
商品名

Steam Deck 512GB
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 25,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品の状態】製品の状態:【良好】使用感はありますが、ディスプレイや本体に目立つ傷や凹みはありません。購入時期:2023年2月使用頻度:数回程度付属品:付属品は揃っています。【商品の特徴】Valveが開発したポータブルゲーム機、SteamDeck512GBモデルを出品します。大容量の512GBNVMeSSDを搭載し、高速な読み取り・書き込みが可能です。また、カスタマイズされたAMDAPUとコントロールインターフェースを持ち、PCゲームをどこでも快適に楽しむことができます。動作確認済みで、問題なく動作します。【注意点】・本商品は中古品です。使用感や細かな傷があることをご理解の上、ご購入をお願いいたします。状態は写真をご確認ください。・気になる方はご購入をお控えください。
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