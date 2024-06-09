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ポケットＳｔａｔｉｏｎの出品です。
商品番号 F73710427463
商品名

ポケットＳｔａｔｉｏｎの出品です。
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 6,523 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケットＳｔａｔｉｏｎの出品です、倉庫保管品で少々の汚れ等があります、動作確認していません、当時物です、動作すると思いますが古い商品で経年劣化があると思いますので保証は致しかねますご理解なっ得された方購入お願い致します、疑問点のある方わ購入前に質問をくださればよろしいかと思います。
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