動作分析臨床活用講座 バイオメカニクスに基づく臨床推論の実践　新品未使用❗️

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商品詳細
「動作分析臨床活用講座バイオメカニクスに基づく臨床推論の実践」石井慎一郎定価:￥5600#石井慎一郎#本以前購入した本ですが、使用していないため出品する事にしました。購入後は 段ボールの中に保管していた本です。保管したまま手つけずの状態ですので 新品未使用としています。折り目もなく、美品です！
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