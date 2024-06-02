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動作分析臨床活用講座 バイオメカニクスに基づく臨床推論の実践　新品未使用❗️
商品番号 T57515190589
商品名

動作分析臨床活用講座 バイオメカニクスに基づく臨床推論の実践　新品未使用❗️
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 1,600 円
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商品詳細

「動作分析臨床活用講座バイオメカニクスに基づく臨床推論の実践」石井慎一郎定価:￥5600#石井慎一郎#本以前購入した本ですが、使用していないため出品する事にしました。購入後は　段ボールの中に保管していた本です。保管したまま手つけずの状態ですので　新品未使用としています。折り目もなく、美品です！
http://narcologia.ru/goods/Adder706275.html
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