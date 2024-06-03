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SM58 SHURE
商品番号 U84991456230
商品名

SM58 SHURE
ブランド名 シュア
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SHURESM58です。通称ゴッパー見た目はかなり使用感がありますが通常使用においては動作確認済みですので問題ないかと思われます。3年ほど自宅での歌録り等に使用しました。専用のケースもお付けします。Shure#Shure#SHURESM58種類···マイク
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