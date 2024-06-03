SM58 SHURE

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商品詳細
SHURESM58です。通称ゴッパー見た目はかなり使用感がありますが通常使用においては動作確認済みですので問題ないかと思われます。3年ほど自宅での歌録り等に使用しました。専用のケースもお付けします。Shure#Shure#SHURESM58種類···マイク
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