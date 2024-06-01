ペルソナ4　10巻 、Golden6巻　レンタル落ち

ペルソナ4 10巻+Golden6巻 レンタル落ち浪川大輔/森久保祥太郎/岸誠二#浪川大輔#森久保祥太郎#岸誠二#CD・DVD怪奇事件と異形の敵に高校生たちが果敢に立ち向かう『ペルソナ』シリーズ、第4弾のTVアニメ版。田舎町にへと引っ越してきた主人公・鳴上悠が、心の力・ペルソナを使い怪奇事件に挑む。声の主演に浪川大輔、堀江由衣ら。 ✩プロフィールの確認お願い致します✩○こちらはレンタル落ちの商品です。○ジャケット、ディスクに管理シールが 貼ってあります。 ○ディスクは丁寧に研磨、クリーニング再生確認をし、不織布ケースに入れて発送させて頂きます。○お値下げの交渉は行っておりませんのでご理解のほどよろしくお願い致します。5



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