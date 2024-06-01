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【ブルーレイ9枚組】スターウォーズ THE COMPLETE SAGA 特典付属
商品番号 F86015661768
商品名

【ブルーレイ9枚組】スターウォーズ THE COMPLETE SAGA 特典付属
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 1,824 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スターウォーズのエピソードIからVIまでの6作に特典ディスクを付属した9枚組のBlu-rayBOX初回生産限定盤です。特典の映画のフィルム1コマ（シリアルナンバー入り）が付属します。未開封品ですがシュリンクの一部が破れています。FXXA-51416内容紹介ルーカスフィルムの秘蔵アーカイブから蔵出しされた未公開シーンを含む、40時間以上＊に及ぶかつてない特典映像を収録！＊音声解説を含む＜収録作品＞【9枚組】「スター・ウォーズ　エピソードI-VI」（各Disc1枚）＋特典Disc3枚・「スター・ウォーズ　エピソードI／ファントム・メナス」・「スター・ウォーズ　エピソードＩＩ／クローンの攻撃」・「スター・ウォーズ　エピソードＩＩＩ／シスの復讐」・「スター・ウォーズ　新たなる希望（エピソードIV）」・「スター・ウォーズ　帝国の逆襲（エピソードV）」・「スター・ウォーズ　ジェダイの帰還（エピソードVI）」・「スター・ウォーズ　コンプリート・サーガ　ブルーレイBOX　アーカイブ集1」・「スター・ウォーズ　コンプリート・サーガ　ブルーレイBOX　アーカイブ集2」・「スター・ウォーズ　コンプリート・サーガ　ブルーレイBOX　ドキュメンタリー集」＜ポイント＞●シリーズ全6作のコンプリート・サーガがブルーレイBOXセットで初登場！●迫力の高画質・高音質＝ブルーレイでシリーズ全作が甦る！●未公開シーンや別テイクシーン、ファン垂涎の『スター・ウォーズ』アーカイブなどを多数収録のボーナス・ディスク3枚付！＜音声仕様＞1.英語6.1chDTS-HDマスター・オーディオ(ロスレス)2.日本語5.1chDTS
http://narcologia.ru/goods/update201195.html
http://narcologia.ru/goods/pompous239823.html
http://narcologia.ru/goods/response124442.html

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