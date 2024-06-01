【ブルーレイ9枚組】スターウォーズ THE COMPLETE SAGA 特典付属

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商品詳細
スターウォーズのエピソードIからVIまでの6作に特典ディスクを付属した9枚組のBlu-rayBOX初回生産限定盤です。特典の映画のフィルム1コマ（シリアルナンバー入り）が付属します。未開封品ですがシュリンクの一部が破れています。FXXA-51416内容紹介ルーカスフィルムの秘蔵アーカイブから蔵出しされた未公開シーンを含む、40時間以上＊に及ぶかつてない特典映像を収録！＊音声解説を含む＜収録作品＞【9枚組】「スター・ウォーズ エピソードI-VI」（各Disc1枚）＋特典Disc3枚・「スター・ウォーズ エピソードI／ファントム・メナス」・「スター・ウォーズ エピソードＩＩ／クローンの攻撃」・「スター・ウォーズ エピソードＩＩＩ／シスの復讐」・「スター・ウォーズ 新たなる希望（エピソードIV）」・「スター・ウォーズ 帝国の逆襲（エピソードV）」・「スター・ウォーズ ジェダイの帰還（エピソードVI）」・「スター・ウォーズ コンプリート・サーガ ブルーレイBOX アーカイブ集1」・「スター・ウォーズ コンプリート・サーガ ブルーレイBOX アーカイブ集2」・「スター・ウォーズ コンプリート・サーガ ブルーレイBOX ドキュメンタリー集」＜ポイント＞●シリーズ全6作のコンプリート・サーガがブルーレイBOXセットで初登場！●迫力の高画質・高音質＝ブルーレイでシリーズ全作が甦る！●未公開シーンや別テイクシーン、ファン垂涎の『スター・ウォーズ』アーカイブなどを多数収録のボーナス・ディスク3枚付！＜音声仕様＞1.英語6.1chDTS-HDマスター・オーディオ(ロスレス)2.日本語5.1chDTS
http://narcologia.ru/goods/update201195.html
http://narcologia.ru/goods/pompous239823.html
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