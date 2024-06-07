Switch本体、ソフト

最終値下げです。使用しなくなったので出品致します！写真に写ってるもののみになります。本体の充電器はありません、、タイプＣの充電器で使用できます！保護フィルムはっております♡内蔵メモリーにはどうぶつの森、オーバークック2、じゃんがりあん物語がはいっております！動作確認済です！あくまでも中古品なので細かいかすり傷など、御理解頂ける方お願い致します！全てプチプチに包装して発送致します。



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