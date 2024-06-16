耳をすませば + ハウルの動く城 スタジオジブリ DVD 2枚組 宮崎駿 ジブリ

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商品詳細
「耳をすませば('95徳間書店/日本テレビ放送網/博報堂/スタジオジブリ)〈2枚組〉」本名陽子/高橋一生/近藤喜文定価:￥4700+ハウルの動く城DVD2枚組のジブリ2作品セットになります(^_^)ケースにスレがありますが、ディスクは比較的キレイです。再生確認済み。#本名陽子#高橋一生#近藤喜文#CD・DVDご質問等ございましたらお気軽にどうぞ(^_^)
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